Хей: Завжди хотів побитися з Віталієм Кличко

Ексчемпіон світу Девід Хей вказав на різницю між братами Кличко.

Про це розповів сам боксер.

"Віталій більше хотів вступати в обміни, ніж Володимир. Володимир знав свої сильні і слабкі сторони. Молодший брат розумів, що вразливий, коли пропускає занадто багато ударів від великих супертяжів.

Володимир Кличко винайшов ефективний стиль: він зберігав свою міць, що не викидаючи занадто багато ударів. Коли суперники підбиралися до нього впритул, Володимир вішався на них. Він використовував свої переважаючі фізичні характеристики, був ефективний і фантастично робив свою роботу.

Що сталося б, якби Віталій бився з Володимиром? Це два різних бійця. Віталій хотів обмінюватися ударами, тому я завжди прагнув побитися з ним більше, ніж з Володимиром. Він більше схожий під мій стиль, ніж Володимир, який завжди вів свої поєдинки на дистанції.

Віталій б спробував нокаутувати мене, що підвищило б мої шанси донести удар. Фанати мріяли, щоб я побився з Тайсоном Ф'юрі і Віталієм Кличком. Ми зробили ці бої, але вони так і не відбулися", - сказав Хей.