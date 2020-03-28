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Лопес вказав на проблему Девіса

Сьогодні 18:56 356 0
Теофімо Лопес прокоментував перспективи Джервонти Девіса
Лопес вказав на проблему Девіса
#Девіс, #Лопес

Джерело - ua.tribuna.com.

Американський боксер Джервонта Девіс (23-0, 22 KO) може погубити свою кар'єру через недотримання дисципліни.

Про це розповів чемпіон IBF в легкій вазі Теофімо Лопес.

"Головна проблема Девіса - це його дисципліна. Йому не вистачає дисципліни, і це відгукнеться йому в майбутньому.

Гамбоа отримав серйозну травму в 2-му раунді, але при цьому він нічого не міг з ним вдіяти до останнього раунду. Потроху, але це вже на нього впливає.

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Промоутери випускають його в ринг проти хлопців, в перемозі над якими вони впевнені на сто відсотків. Однак у нього виникли труднощі з тим же Гамбоа.

Можливо, у нього була погана ніч, проте він переважив ліміт 61,2 кг перед своїм дебютом в новій для себе ваговій категорії. І якщо ти не можеш зробити навіть таку вагу, тоді у тебе проблеми.

Ви знаєте, це реально просто величезна проблема. Такі речі не красять твоє резюме", - сказав Лопес.

Нещодавно промоутер Боб Арум заявив про готовність організувати бій між непереможеним американцем і Ломаченко.

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