Хопкінс назвав тих, хто створив коронавірус

Джерело - Ring TV.
Америка - занадто сильна, щоб дозволити коронавірусу поставити на коліна.
Про це заявив колишній чемпіон світу Бернард Хопкінс.
"Історія завжди повторюється. Цей вірус створила людина, нас знову атакували. Я вірю, що коронавірус був створений людьми, тими божевільними вченими, яких ви можете побачити в науково-фантастичних фільмах.
Ми знову повинні згуртуватися, як це було після терактів 11 вересня. Америка - занадто сильна, щоб дозволити цьому вірусу поставити нас на коліна", - сказав Хопкінс.
Раніше, Джошуа самоізолювався через коронавірус.
Нагадаємо, суперник українського боксера захворів коронавірусом.