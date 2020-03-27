Хопкінс назвав тих, хто створив коронавірус

Америка - занадто сильна, щоб дозволити коронавірусу поставити на коліна.

Про це заявив колишній чемпіон світу Бернард Хопкінс.

"Історія завжди повторюється. Цей вірус створила людина, нас знову атакували. Я вірю, що коронавірус був створений людьми, тими божевільними вченими, яких ви можете побачити в науково-фантастичних фільмах.

Ми знову повинні згуртуватися, як це було після терактів 11 вересня. Америка - занадто сильна, щоб дозволити цьому вірусу поставити нас на коліна", - сказав Хопкінс.