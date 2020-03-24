Бій Джошуа – Пулєв може не відбутися

Бій між чемпіоном світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, ІBF та IBO Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) та претендентом по лінії IBF Кубратом Пулєвим (28-1, 14 КО) може не відбутися 20 червня.

Про це розповів промоутер британця Едді Гірн.

"У нас є запасний варіант - 25 липня. В такому випадку поєдинок пройде там же, на арені Тоттенхема. Однак це станеться в тому випадку, якщо відновиться АПЛ. Дата поєдинку висить в повітрі, але ми сподіваємося, що 20 червня буде вільним.

На минулому тижні ми говорили про те, що робити з боями в березні і квітні. Тепер ми обговорюємо поєдинки в травні. Напевно, протягом наступних двох тижнів ми вирішимо, що робити з вечорами боксу в червні і липні.

Ентоні все розуміє, він буде радий провести поєдинок в кінці липня. Він дуже не хоче, щоб бій пройшов пізніше. Для нього важливо боксувати двічі за рік, проте ще важливіше впоратися з коронавірусом", - розповів Гірн.