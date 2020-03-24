Вайт викликав на бій Джошуа

Британський суперважковаговик Ділліан Вайт хоче провести реванш з чемпіоном за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа.

Про це розповів сам боксер.

"Ми зустрічалися з ним у 2015-му році, і з того часу я здорово поліпшив свій стиль, став сильнішим у плані фізики і психології. Ми з Джошуа поважаємо один одного. Хочу провести з ним ще два або три поєдинки впродовж кар'єри. Мені все одно, як завершиться наш бій.

Він - чемпіон світу, це неймовірне досягнення. Але час від часу кожному боксеру потрібен стусан під зад, і я йому це влаштую. У Джошуа є все, що він забажає. Все, що йому потрібно - нові виклики. Ентоні знає, що потрібно готуватися до бою зі мною, оскільки я - дуже небезпечний суперник", - розповів Вайт.