Український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) трохи змінив свою підготовку до поєдинку проти британця Дерека Чізори (31-9, 22 КО).

Про це нещодавно розповів Олександр.

"Я буду ізольований в таборі, а в іншому - все,як зазвичай. Але щонеділі буду бачити сім'ю і ходити до церкви. Я люблю бокс і не потребую відпочинку. У мене є дружина і троє дітей, які з цим допомагають. Але ще більше я розслаблений в тренувальних таборах", - заявив боксер.