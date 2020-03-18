Усика ізолювали від тренувального табору

Українського боксера Олександра Усика (17-0, 13 КО) ізолювали від тренувального табору перед боєм проти британця Дерека Чісори (32-9, 23 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Зараз я дійсно сподіваюся, що бій з Чісорою відбудеться за планом. Я не особливо замислювався про вплив вірусу на бій і мої тренування. У четвер ввечері мене вперше відвідала думка про те, що можуть виникнути якісь проблеми, але це тільки мотивує мене.

Я буду ізольований від свого тренувального табору. Але кожну неділю я буду проводити зі своєю родиною і ходити до церкви", - розповів Усик.