 Усика ізолювали від тренувального табору | Бокс | Champion.com.ua
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Усика ізолювали від тренувального табору

Сьогодні 11:05 6518 8
Олександр Усик прокоментував вплив коронавірусу
Усика ізолювали від тренувального табору
#Усик

Джерело - znaj.ua.

Українського боксера Олександра Усика (17-0, 13 КО) ізолювали від тренувального табору перед боєм проти британця Дерека Чісори (32-9, 23 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Зараз я дійсно сподіваюся, що бій з Чісорою відбудеться за планом. Я не особливо замислювався про вплив вірусу на бій і мої тренування. У четвер ввечері мене вперше відвідала думка про те, що можуть виникнути якісь проблеми, але це тільки мотивує мене.

Я буду ізольований від свого тренувального табору. Але кожну неділю я буду проводити зі своєю родиною і ходити до церкви", - розповів Усик.

Нагадаємо, поєдинки Джошуа й Усика можуть перенести.

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