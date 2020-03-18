Усик не хоче переходити у ММА

Джерело - sport.ua.
33-річний український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) не зацікавлений в переході у змішані єдиноборства (MMA).
Про це він заявив в Instagram.
"Брати участь у змішаних єдиноборствах - це зайве. Тільки заради хайпа. Хоча я і так нормально хайпую зараз", - сказав Усик.
Наступним суперником Усика стане 36-річний британський боєць Дерек Чісора. Поєдинок повинен відбутися в Лондоні 23-го травня.
Нагадаємо, Усика ізолювали від тренувального табору.
Також, поєдинки Джошуа й Усика можуть перенести.