Усик не хоче переходити у ММА

Український боксер вважає, що йому вистачає хайпа

33-річний український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) не зацікавлений в переході у змішані єдиноборства (MMA).

Про це він заявив в Instagram.

"Брати участь у змішаних єдиноборствах - це зайве. Тільки заради хайпа. Хоча я і так нормально хайпую зараз", - сказав Усик.

Наступним суперником Усика стане 36-річний британський боєць Дерек Чісора. Поєдинок повинен відбутися в Лондоні 23-го травня.

Нагадаємо, Усика ізолювали від тренувального табору.

Також, поєдинки Джошуа й Усика можуть перенести.