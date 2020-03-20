Усик назвав свою мрію у боксі

Боксер хоче зібрати всі пояси суперважкої ваги

33-річний український боксер Олександр Усик зараз не думає про завершення кар'єри, так як мотивований продовжувати і хоче забрати всі пояси суперважкої ваги, як це йому вдалося зробити в крузервейті.

Про це боксер заявив в інтерв'ю BoxingScene.

"Поки у мене буде залишатися мотивація вставати о 5 ранку і тренуватися, я буду боксувати. Ось коли відчую, що не хочу вилазити з ліжка, то задумаюсь про завершення кар'єри і старті кар'єри в голлівудському кіно. Крім того, у мене є мрія: хочу стати абсолютним чемпіоном у двох різних вагових категоріях", - сказав Усик.

Раніше, Гірн назвав нову дату бою Усик - Чісора.

Нагадаємо, Усик не хоче переходити у ММА.