Гірн назвав нову дату бою Усик – Чісора

Через пандемію коронавірусу бій Олександра Усика (17-0, 13 КО) проти Дерека Чісори (32-9, 23 КО) може не відбутися у заплановану дату.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Травень ще не настав, але ми розуміємо, що повинні продумувати непередбачені обставини. Можливе перенесення бою Вайта і Повєткіна на червень, а поєдинку Усик - Чісора - на кінець червня або початок липня.

Багато що ще залежить від клубів АПЛ, адже на їх стадіонах будуть проходити деякі бої. Якщо вони продовжать сезон, то їм будуть потрібні ці стадіони", - розповів Гірн.