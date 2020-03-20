Гірн назвав нову дату бою Усик – Чісора

Джерело - sport.ua.
Через пандемію коронавірусу бій Олександра Усика (17-0, 13 КО) проти Дерека Чісори (32-9, 23 КО) може не відбутися у заплановану дату.
Про це розповів промоутер Едді Гірн.
"Травень ще не настав, але ми розуміємо, що повинні продумувати непередбачені обставини. Можливе перенесення бою Вайта і Повєткіна на червень, а поєдинку Усик - Чісора - на кінець червня або початок липня.
Багато що ще залежить від клубів АПЛ, адже на їх стадіонах будуть проходити деякі бої. Якщо вони продовжать сезон, то їм будуть потрібні ці стадіони", - розповів Гірн.
Нагадаємо, Усик не хоче переходити у ММА.
Також, Усика ізолювали від тренувального табору.