Усик: Надіюся бій з Чісорою відбудеться

Олександр Усик (17-0, 13 КО) надіється, що його бій проти Дерека Чісори (32-9, 23 КО) не скасують.

Про це розповів сам український боксер в Instagram.

"Бій з Чісорою запланований на 23 травня. Мені часто ставлять запитання з приводу ситуації в світі. Я не знаю. Якби я знав, що відбувається в світі, я б обов'язково вам сказав. Як тільки дізнаюсь, відразу скажу, сам дивуюся від того, що відбувається.

Будемо сподіватися, що бій відбудеться. Ми тренуємося, готуємося. Це все, про що я думаю. Думаю, як добре сьогодні ввечері потренуватися і виконати завдання, які ми запланували", - розповів Усик.