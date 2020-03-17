Поєдинки Джошуа й Усика можуть перенести

У зв'язку з коронавірусом ряд боксерських подій відтермінують

Промоутерcька компанія Matchroom Boxing через коронавірус переносить свої вечори боксу, які були заплановані в березні і квітні на пізніші дати.

Про це повідомляє Sky Sports.

Буде перенесений поєдинок Давида Аванесян і Джоша Келлі, який повинен був відбутися 28 березня в Лондоні.

Також перенесені квітневі двобої.

Також промоутер Едді Гірн заявив, що бій Ентоні Джошуа і Кубрата Пулєва, який запланований на 20 червня, може бути перенесений на липень.

Відзначимо, що під питанням може опинитися проведення поєдинку Олександра Усика і Дерека Чісори. Зараз дата поєдинку - 23 травня.

Нагадаємо, менеджер Усика вимагає бою з Джошуа.