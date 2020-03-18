Усик: Я не бачу в Чісорі ніяких слабкостей

Колишній абсолютний чемпіон світу Олександр Усик (17-0, 13 КО) не бачить у Дереку Чісори (32-9, 23 КО) слабкі сторони.

Про це розповів сам український боксер.

"Я не бачив в Чісорі ніяких слабкостей, ніякої швидкості. Мені просто потрібен цей бій. Я буду боксувати, виконувати все те, що я роблю.

Мене не цікавить, що він мені принесе і з якими намірами прийде. Головне, з якими намірами я прийду, а я приходжу з любов'ю", - відзначив Усик.