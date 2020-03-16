Ф’юрі може отримати 8 років дискваліфікації

Тайсона Ф’юрі підозрюють у вживанні допінгу

Британське антидопінгове агентство (UKAD) може розслідувати справу братів Ф'юрі про приховування у вживанні допінгу.

Про це повідомляє Daily Mail.

Фермер з Ланкашира Мартін Керфут повідомив, що представник Тайсона пропонував йому 30 тисяч доларів за те, щоб він дав неправдиві свідчення щодо проваленого боксером допінг-тесту у 2015 році.

Якщо UKAD доведе провину братів Ф'юрі, то кожен з них може отримати дискваліфікацію на вісім років.

Нагадаємо, Ф'юрі і Вайлдер успішно пройшли допінг-тест VADA.

Ф'юрі переміг Вайлдера технічним нокаутом в 7-му раунді в поєдинку, який відбувся в ніч на 23 лютого в США.