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Ф’юрі може отримати 8 років дискваліфікації

Сьогодні 10:46 934 0
Тайсона Ф’юрі підозрюють у вживанні допінгу
Ф’юрі може отримати 8 років дискваліфікації
#Ф’юрі, #бокс

Джерело - ua.tribuna.com.

Британське антидопінгове агентство (UKAD) може розслідувати справу братів Ф'юрі про приховування у вживанні допінгу.

Про це повідомляє Daily Mail.

Фермер з Ланкашира Мартін Керфут повідомив, що представник Тайсона пропонував йому 30 тисяч доларів за те, щоб він дав неправдиві свідчення щодо проваленого боксером допінг-тесту у 2015 році.

Якщо UKAD доведе провину братів Ф'юрі, то кожен з них може отримати дискваліфікацію на вісім років.

Нагадаємо, Ф'юрі і Вайлдер успішно пройшли допінг-тест VADA.

Ф'юрі переміг Вайлдера технічним нокаутом в 7-му раунді в поєдинку, який відбувся в ніч на 23 лютого в США.

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