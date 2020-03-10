Ф'юрі і Вайлдер успішно пройшли допінг-тест VADA

Боксери продемонструвати, що вони чесні спортсмени

Чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) і американець Деонтей Вайлдер (42-1-1, 41 КО) пройшли допінг-тести VADA після їхнього двобою.

Про це повідомляє WBC.

"Тайсон Ф'юрі і Деонтей Вайлдер успішно пройшли допінг-тести VADA, які є частиною програми Чистий бокс. Хочемо подякувати обох боксерів з їх командами за волю приєднатися до цієї програми і продемонструвати, що вони чесні спортсмени"- йдеться в заяві WBC.

Ф'юрі переміг Вайлдера технічним нокаутом в 7-му раунді в поєдинку, який відбувся в ніч на 23 лютого в США.

Нагадаємо, Арум назвав дату третього бою Ф’юрі та Вайлдера.