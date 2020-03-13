Ломаченко підтвердив дату свого наступного бою

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон WBC, WBA і WBO в легкому дивізіоні Василь Ломаченко проведе свій наступний бій 30 травня.
Про це він написав в Instagram.
"Будь частиною команди Ломаченка 30 травня", - написав Ломаченко.
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Be part of the #LOMA squad May 30th 🥊 #Venum Будь частью Команды #LOMA
Наступний поєдинок Василь Ломаченко повинен провести проти володаря титулу IBF Теофімо Лопеса в США. Імовірно, у Нью-Йорку.
Раніше, за бій з Лопесом Ломаченко отримає рекордний гонорар.
Нагадаємо, Ломаченко взяв участь в автоперегонах.