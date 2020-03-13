Ломаченко підтвердив дату свого наступного бою

Офіційно поєдинок із Лопесом ще не оголошений

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC, WBA і WBO в легкому дивізіоні Василь Ломаченко проведе свій наступний бій 30 травня.

Про це він написав в Instagram.

"Будь частиною команди Ломаченка 30 травня", - написав Ломаченко.

Наступний поєдинок Василь Ломаченко повинен провести проти володаря титулу IBF Теофімо Лопеса в США. Імовірно, у Нью-Йорку.

Раніше, за бій з Лопесом Ломаченко отримає рекордний гонорар.

Нагадаємо, Ломаченко взяв участь в автоперегонах.