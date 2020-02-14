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Ломаченко взяв участь в автоперегонах

Сьогодні 10:45 Valeriy Ruchka 313 0
Ломаченко взяв участь в автоперегонах

31-річний український боксер Василь Ломаченко, чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі, взяв участь в автоперегонах в Одесі.

"Дрифт Ломаченка. Вгадай, в якій машині", — коментує відео Instagram-аккаунт lomus_official.

Ймовірно, Ломаченко брав участь в заїзді і не в якості пілота.

 
 
 
 
 
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LOMA drift 🔥 Угадай в какой машине 😎 #loma#lomachenko#lomus#lomusofficial#drift#bmw#лома#дрифт#fun#sport#speed

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