31-річний український боксер Василь Ломаченко, чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі, взяв участь в автоперегонах в Одесі.

"Дрифт Ломаченка. Вгадай, в якій машині", — коментує відео Instagram-аккаунт lomus_official.

Ймовірно, Ломаченко брав участь в заїзді і не в якості пілота.

View this post on Instagram LOMA drift 🔥 Угадай в какой машине 😎 #loma#lomachenko#lomus#lomusofficial#drift#bmw#лома#дрифт#fun#sport#speed A post shared by 🇺🇦LomUs™️🇺🇦 (@lomus_official) on Feb 13, 2020 at 11:41pm PST

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