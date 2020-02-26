Британець Тайсон Ф'юрі нечесно вів бій проти колишнього чемпіона світу у суперважкій вазі Деонтея Вайлдера.

Про це американець заявив в інтерв'ю BoxingScene.

"Вітаю Тайсона Ф'юрі. Щасливий за нього і його досягнення. У нього був відмінний план, однак він вийшов на ринг не боксувати. Він вийшов для того, щоб зробити поєдинок якомога більше брудним.

Ф'юрі бив мене по потилиці, хоча цього робити не можна. Коли я прокинувся на наступний день після бою, то відчув безліч синців на потилиці і ззаду на шиї. Рефері дозволив йому боксувати брудно. Однак я вітаю Ф'юрі з цією перемогою", - зазначив Вайлдер.