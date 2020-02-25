Вайлдер звільнить свого тренера

Екс-чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер засмучений рішенням тренера Марка Бреланд, який викинув полотенце в другому бою проти Тайсона Ф'юрі.

Про це розповів сам американський боксер.

"Я засмучений Марком. Справа не в емоціях. Ми обговорювали таку ситуацію ще багато років тому. Я говорив своїй команді ніколи і ні за що, ні за яких умов не викидати полотенце. Це не мій метод. У мене було ще п'ять раундів, і неважливо як бій виглядав з боку, я ще був на ногах.

Я розумію, що він хотів як краще, але це моє життя і моя кар'єра. Він повинен приймати мої правила. Я завжди говорив, що я воїн і лідер. Я готовий знищити свого опонента і готовий прийняти те ж саме у відповідь. Я хочу піти тільки на щиті", - розповів Вайлдер.