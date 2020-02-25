Усик відсутній у планах Джошуа на найближчі три боя

Українця Олександра Усика немає серед трьох наступних суперників британського боксера.

Про це заявив промоутер Ентоні Джошуа Едді Гірн.

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"Коли ми говоримо про боксерів ТОП-5, то всі хочуть битися з Ділліаном Вайтом. Він тимчасовий чемпіон WBC. Не було зрозуміло, коли він отримає статус обов'язкового претендента. Але президент Ради Маурісіо Сулейман все роз'яснив і заявив, що це буде десь в лютому 2021 року. Виходить, якщо все піде за планом, то Вайт поб'ється з переможцем бою Джошуа - Ф'юрі", - сказав Гірн.