Усик відсутній у планах Джошуа на найближчі три боя

Джерело - espreso.tv.
Українця Олександра Усика немає серед трьох наступних суперників британського боксера.
Про це заявив промоутер Ентоні Джошуа Едді Гірн.
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"Коли ми говоримо про боксерів ТОП-5, то всі хочуть битися з Ділліаном Вайтом. Він тимчасовий чемпіон WBC. Не було зрозуміло, коли він отримає статус обов'язкового претендента. Але президент Ради Маурісіо Сулейман все роз'яснив і заявив, що це буде десь в лютому 2021 року. Виходить, якщо все піде за планом, то Вайт поб'ється з переможцем бою Джошуа - Ф'юрі", - сказав Гірн.
Відзначимо, що Олександр Усик є офіційним претендентом на титул WBO, яким володіє Ентоні Джошуа.
Нагадаємо, Ф'юрі переміг Вайлдера.