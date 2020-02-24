Чемпіон світу Ентоні Джошуа зацікавлений провести об'єднавчий бій з володарем поясу WBC Тайсоном Ф’юрі.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Всі хочуть цей бій - Джошуа, Ф'юрі, промоутери з усіх боків. Так що цей поєдинок відбудеться. Ми всі були б ідіотами і клоунами, якби не хотіли цей об'єднавчий бій.

Мені Джошуа подзвонив і сказав, що йому потрібен цей поєдинок. Але багато що залежить від Вайлдера. Було б круто вже влітку провести бій Джошуа - Ф'юрі. Плюс є Кубрат Пулєв та обов'язковий захист. У Пулєва і Ф'юрі один промоутер. Було б здорово домовитися, щоб Кубрат почекав і відбувся бій Джошуа - Ф'юрі.

Але ще є Вайлдер, і якщо він активує в контракті пункт про реванш, то доведеться чекати. Тоді Джошуа поб'ється з Пулєвим, а потім з переможцем третього бою Ф'юрі - Вайлдер", - розповів Гірн.