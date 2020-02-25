Батько Ф'юрі: Джошуа дуже наляканий, він закінчить кар'єру перед боєм з Тайсоном

Чемпіон WBC у важкій вазі Тайсона Ф'юрі та британець Ентоні Джошуа знаходяться на різних рівнях.

Про це батько Ф'юрі Джон заявив в інтерв'ю BoxingScene.

"Джошуа і Ф'юрі знаходяться на різних рівнях. Як інопланетяни, які на багато років випереджають нас у розвитку. Те ж саме з навичками Тайсона і Джошуа. Ентоні не впорається, у нього повільні ноги.

Ви бачили, як Джошуа трясеться від страху, якщо на нього чиниться тиск. Тайсон буде пресингувати його на максимумі. Джошуа заплаче після чотирьох раундів. Я не думаю, що їх бій трапиться.

Джошуа дуже наляканий, він закінчить кар'єру перед боєм з Ф'юрі", - сказав Джон Ф'юрі.