Льюїс: Джошуа потрібно провести бій з Ф'юрі

Британський боксер Ентоні Джошуа має провести поєдинок з Тайсоном Ф'юрі.

Про це Леннокс Льюїс заявив в інтерв'ю FightHubTV.

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"Ф'юрі має право назвати себе найкращим, вся увага зосереджена на ньому. Після другого бою з Вайлдером він стане ще кращим. Цей бій дав йому відмінні знання.

Джошуа необхідно почати боксувати на елітному рівні проти цих хлопців. Втім, у Ф'юрі буде перевага, так як він знає, що немає нікого кращого, ніж він"- сказав Льюїс.