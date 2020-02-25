Льюїс: Джошуа потрібно провести бій з Ф'юрі

Джерело - segodnya.ua.
Британський боксер Ентоні Джошуа має провести поєдинок з Тайсоном Ф'юрі.
Про це Леннокс Льюїс заявив в інтерв'ю FightHubTV.
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"Ф'юрі має право назвати себе найкращим, вся увага зосереджена на ньому. Після другого бою з Вайлдером він стане ще кращим. Цей бій дав йому відмінні знання.
Джошуа необхідно почати боксувати на елітному рівні проти цих хлопців. Втім, у Ф'юрі буде перевага, так як він знає, що немає нікого кращого, ніж він"- сказав Льюїс.
Нагадаємо, Ф'юрі переміг Вайлдера.