Ф’юрі виявився на 19 кг важчим від Вайлдера

Дуель поглядів між боксерами відбулася на відстані

У Лас-Вегасі відбулась церемонія зважування перед боєм між чемпіоном світу за версією WBC в суперважкій вазі Деонтеєм Вайлдером і британцем Тайсоном Ф'юрі.

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Ф'юрі виявився на 19 кг важчим за свого суперника. Вага британця склала 123,8 кг, тоді як вага американця - 104,4 кг.

Після зважування відбулася традиційна дуель поглядів, яка пройшла в незвичайному форматі після сутички боксерів кілька днів тому. Дуель поглядів пройшла на дистанції, що, втім не завадило Вайлдеру і Ф'юрі влаштувати словесну перепалку.

Раніше, стали відомі гонорари Вайлдера і Ф’юрі за бій-реванш.