 Стали відомі гонорари Вайлдера і Ф’юрі за бій-реванш | Бокс | Champion.com.ua
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Стали відомі гонорари Вайлдера і Ф’юрі за бій-реванш

Сьогодні 15:39 1358 0
Боксери отримають вражаючу суму за бій-реванш
Стали відомі гонорари Вайлдера і Ф’юрі за бій-реванш
#Вайлдер, #Ф’юрі, #бокс

Джерело - isport.ua.

Стали відомі офіційні гонорари, які отримають Деонтей Вайлдер і Тайсон Ф'юрі за бій-реванш за титул чемпіона світу WBC у надважкій вазі

Про це повідомляє ESPN.

За поєдинок у Лас-Вегасі Деонтею Вайлдер і Тайсону Ф'юрі гарантовано отримають по 5 млн доларів у якості офіційного гонорару.

Актуально: Вайлдер - Ф'юрі: онлайн-трансляція чемпіонського бою WBC. LIVE

Також, боксери гарантовано зароблять ще по 25 млн доларів. При цьому в суму не включено дохід від платних трансляцій.

Нагадаємо, Вайлдер і Ф’юрі побилися на дуелі поглядів.

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