Стали відомі гонорари Вайлдера і Ф’юрі за бій-реванш

Боксери отримають вражаючу суму за бій-реванш

Стали відомі офіційні гонорари, які отримають Деонтей Вайлдер і Тайсон Ф'юрі за бій-реванш за титул чемпіона світу WBC у надважкій вазі

Про це повідомляє ESPN.

За поєдинок у Лас-Вегасі Деонтею Вайлдер і Тайсону Ф'юрі гарантовано отримають по 5 млн доларів у якості офіційного гонорару.

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Також, боксери гарантовано зароблять ще по 25 млн доларів. При цьому в суму не включено дохід від платних трансляцій.

Нагадаємо, Вайлдер і Ф’юрі побилися на дуелі поглядів.