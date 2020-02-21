Стали відомі гонорари Вайлдера і Ф’юрі за бій-реванш

Джерело - isport.ua.
Стали відомі офіційні гонорари, які отримають Деонтей Вайлдер і Тайсон Ф'юрі за бій-реванш за титул чемпіона світу WBC у надважкій вазі
Про це повідомляє ESPN.
За поєдинок у Лас-Вегасі Деонтею Вайлдер і Тайсону Ф'юрі гарантовано отримають по 5 млн доларів у якості офіційного гонорару.
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Також, боксери гарантовано зароблять ще по 25 млн доларів. При цьому в суму не включено дохід від платних трансляцій.
Нагадаємо, Вайлдер і Ф’юрі побилися на дуелі поглядів.