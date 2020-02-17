Названо дату і місце проведення бою Ломаченко - Лопес

Бій відбудеться 30 травня

Джерело - Чемпіон.

Бій чемпіона світу за версіями WBA, WBC і WBO в легкій вазі Василя Ломаченка і володаря титулу IBF в тій же категорії Теофімо Лопеса відбудеться 30 травня на легендарній нью-йоркській арені Медісон-сквер-гарден.

Про це повідомляє lomus_official в Instagram.

Раніше, за бій з Лопесом Ломаченко отримає рекордний гонорар.

Нагадаємо, Ломаченко взяв участь в автоперегонах.