Названо дату і місце проведення бою Ломаченко - Лопес

Джерело - Чемпіон.
Бій чемпіона світу за версіями WBA, WBC і WBO в легкій вазі Василя Ломаченка і володаря титулу IBF в тій же категорії Теофімо Лопеса відбудеться 30 травня на легендарній нью-йоркській арені Медісон-сквер-гарден.
Про це повідомляє lomus_official в Instagram.
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Уже официально! Промо - ролик поединка Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса. Подписчики LOMUS узнают все новости первыми. Бой за объединение поясов состоится 30 мая в Нью Йорке, США. @lomachenkovasiliy @teofimolopez #loma#lomachenko#lomalopez#lomalopez2020#boxing#lopez#teofimolopez#лома#ломаченко#wbo#wbc#wba#ibf#lomus#lomusofficial
Раніше, за бій з Лопесом Ломаченко отримає рекордний гонорар.
Нагадаємо, Ломаченко взяв участь в автоперегонах.