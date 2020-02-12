 Визначилася дата бою Постол - Рамірес | Бокс | Champion.com.ua
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Визначилася дата бою Постол - Рамірес

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Постол проведе поєдинок за чемпіонські пояси у травні
Визначилася дата бою Постол - Рамірес
#Рамірес, #Постол

Джерело - isport.ua.

Український боксер першої напівсередньої ваги Віктор Постол 9 травня зустрінеться з чемпіоном WBC і WBO Хосе Карлосом Рамірес.

Про це інсайдер Майк Коппінджер написав у Twitter.

"Джерело: захист поясів Хосе Раміреса проти Віктора Постола стані головним боєм шоу на ESPN, 9 травня у Фресно, Каліфорнія. Це місто поблизу будинку Раміреса, де він вже бився вісім разів в професіоналах", - написав Коппінджер.

Бій Постол - Рамірес був запланований у Китаї і, через епідемію коронавіруса його скасували.

Нагадаємо, стала відома дата наступного бою Джошуа.

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