Визначилася дата бою Постол - Рамірес

Постол проведе поєдинок за чемпіонські пояси у травні

Український боксер першої напівсередньої ваги Віктор Постол 9 травня зустрінеться з чемпіоном WBC і WBO Хосе Карлосом Рамірес.

Про це інсайдер Майк Коппінджер написав у Twitter.

"Джерело: захист поясів Хосе Раміреса проти Віктора Постола стані головним боєм шоу на ESPN, 9 травня у Фресно, Каліфорнія. Це місто поблизу будинку Раміреса, де він вже бився вісім разів в професіоналах", - написав Коппінджер.

Sources: Jose Ramirez’s unified title defense vs. Viktor Postol will headline ESPN on May 9 in Fresno, California, the city near Ramirez’s hometown where he’s fought eight times as a pro. Ramirez-Postol was slated for Feb. 1 in China, but was postponed due to coronavirus outbreak — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) February 12, 2020

Бій Постол - Рамірес був запланований у Китаї і, через епідемію коронавіруса його скасували.

Нагадаємо, стала відома дата наступного бою Джошуа.