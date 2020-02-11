Стала відома дата наступного бою Джошуа

Джерело - espreso.tv.
Чемпіон світу WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) проведе поєдинок проти болгарина Кубрата Пулєва (28-1, 14 КО) у червні в Лондоні
Про це заявив промоутер британця Едді Гірн.
"Ця зустріч відбудеться в червні. Зараз ми розглядаємо два можливих місця проведення: на стадіоні Тоттенгема або Арсенала в Лондоні. Ми вже узгодили практично всі моменти. Нам вдалося домовитися з Пулєвим", - відзначив Гірн.
Також, Джошуа може відмовитися від бою проти Усика.
Нагадаємо, промоутер Усика пояснив перенесення бою з Чісорою.