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Стала відома дата наступного бою Джошуа

Сьогодні 17:48 328 0
Ентоні Джошуа вийде на ринг у червні
#Джошуа, #Пулєв

Джерело - espreso.tv.

Чемпіон світу WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) проведе поєдинок проти болгарина Кубрата Пулєва (28-1, 14 КО) у червні в Лондоні

Про це заявив промоутер британця Едді Гірн.

"Ця зустріч відбудеться в червні. Зараз ми розглядаємо два можливих місця проведення: на стадіоні Тоттенгема або Арсенала в Лондоні. Ми вже узгодили практично всі моменти. Нам вдалося домовитися з Пулєвим", - відзначив Гірн.

Також, Джошуа може відмовитися від бою проти Усика.

Нагадаємо, промоутер Усика пояснив перенесення бою з Чісорою.

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