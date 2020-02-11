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Легендарний український боксер готує судовий позов до Федерації

Сьогодні 07:08 1352 0
Менеджер Віктора Вихриста вважає, що зараз у Федерації боксу України працюють популісти та дилетанти
Легендарний український боксер готує судовий позов до Федерації

Джерело - Чемпіон.

Після підписання Віктором Вихристом контракту з німецькою промоутеркою компанією, ФБУ  на три роки дискваліфікувала особистого тренера Віктора Олександра Ляхового та менеджера  Андрія Котельника. Ляхового відсторонено від всіх видів діяльності в національних змаганнях будь-якого віку, Котельника -  від усіх офіційних заходів під егідою ФБУ.  

Андрій Котельник поділився з Чемпіоном своїм баченням цієї історії.

За словами Андрія, підписання контракту з EC Boxing Promotion  було особистим рішенням Віктора.

"Дуже непросте рішенням, - підкреслює менеджер Вихриста. У Віктора  була мрія попасти на Олімпійські ігри та завоювати в Токіо олімпійську медаль. Пропозиція від EC Boxing Promotion поступила декілька місяців тому. Ми літали в Німеччину, дивилися інфраструктуру компанії. Спочатку мова йшла про підписання контракту після Олімпіади.  Але далі обставини змінилися. Першим номером збірної України став Цотне Рогава, а олімпійські перспективи Віктора лишилися невизначеними. У цій ситуації і було прийнято рішення підписати контракт з EC Boxing Promotion, пропозиція якої була максимально конкретною".

Позицію ФБУ Котельник називає популістською. Уточнює, що до федерації у боксерської громадськості є багато питань. Передусім фінансових.

"Перед Європейськими іграми у Мінську президент ФБУ Володимир Продивус особисто пообіцяв переможцям турніру призові у розмірі 10 тисяч євро. – розповідає Котельник. - Але Віктора після його перемоги на Європейських іграх замість виплати призових примусили брати участь в чемпіонаті України. Вихрист провів виснажливий турнір у столиці Білорусі, у нього народився син, але жоден з цих аргументів на керівництво ФБУ не діяв. До речі, призових за перемогу в Мінську Віктор так і не побачив. Наскільки мені відомо, їх також не побачив жоден з наших чемпіонів та призерів Європейських ігор. Також було б непогано, якби ФБУ розрахувалася з боргами перед боксерами та тренерами, які брали участь у проекті "Українські Отамани".  Вже декілька років минуло, як проект закрили, а борги й досі не погашені".

Котельник стверджує, що в останні роки дії ФБУ асоціюються з постійними скандалами.

"Керівництво ФБУ на чолі з Володимиром Продивусом ніяк не можуть позбавитися спадщини Радянського Союзу - "совка", - висловлює свою думку Андрій. -  Свою "совковість" федерація демонструє у численних рішеннях. Це, і ганебне розставання з багаторічним тренером національної збірної Дмитро Сосновським, і держтренером Юрієм Шевчуком, і тренером молодіжної збірної Олегом Малованюком. Це і безпідставне бажання контролювати професійний бокс в Україні. Це й історія з дискваліфікацією Олександра Ляхового. Нібито він приймав рішення щодо переходу Вихриста в професіонали. Тренер залишається працювати в Україні, займається вихованням молодих спортсменів. Схамениться, хлопці! У нас тренери працюють за копійки, їм потрібно годувати власні родини. До чого тут таке виключно показове покарання?  Що федерація хоче цим довести?! Що стосується мене, то взагалі не зрозуміло, на яких підставах ФБУ може приймати такі рішення. І чому нас з Олександром Ляховим не запросили на це засідання? Була б можливість задати питання, подивитися нам в очі. Тепер я з юристами готую позов до суду на федерацію. Вважаю, що зараз у ФБУ працюють популісти та дилетанти. І їх час роботи підходить до свого логічного завершення. На противагу їм у нас є меценати, які не розводять демагогію, а протягом багатьох років реально допомагають розвивати український бокс, фінансують боксерів і тренерів. Маю на увазі, передусім, Владислава Біндера, Кирила Шевченка, Олександр Манчака".

Котельник впевнений, що Віктор Вихрист зробив правильний вибір.

"Якщо Федерація боксу України так переживає за своїх боксерів, чому не виконуються обіцянки? - запитує екс-чемпіон світу WBA. - Чому ФБУ не утримує боксерів? Все ж просто: підписуєте контракти з хлопцями, достойно утримуєте їх і в цьому випадку не переживаєте, що боксер піде, адже всі відносини регламентовано контрактом.  По факту ж у боксерів збірної є мінімальна підтримка з боку держави, на яку неможливо утримувати родину. Додаткової допомоги від ФБУ немає. Тому кожен боксер обирає власний шлях. Хто має право його за це засуджувати? Впевнений, що Віктор зробив правильний вибір".

Нагадаємо, місцеві чиновники у Кременчуці прагнуть відібрати у Віктора Вихраста службову квартиру, оскільки той перейшов у професіонали.

Максим Розенко, Чемпіон

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