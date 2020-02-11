Українська боксерка на мотоциклі потрапила у ДТП

Джерело - Чемпіон.
Українська боксерка Іванна Крупеня, яка була призером чемпіонатів Європи з боксу, потрапила в ДТП на мотоциклі під час тренувального табору у Таїланді.
Про це вона написала в Instagram.
"Таїланд перевіряв мене на міцність. Перші три дні там були дуже нелегкими (м'яко кажучи). Я встигла згоріти на сонці, потрапити в аварію на мотоциклі, мене вкусила комаха і почалася алергія, а потім я ще й отримала пошкодження на спарингах.
Історія з байком трапилася взагалі несподівано, коли на вулиці був дощ, і я не змогла впоратися з керуванням. У мене був забій ліктя, гематома на стегні. Добре, до речі, що я застрахувалася перед поїздкою. Я всі свої травми після аварії ретельно заліковувала, перебинтовувала перед виходом на килим або в октагон, адже була ймовірність попадання інфекції", - написала Крупеня.
Переглянути цей допис в Instagram
Таїланд перевіряв мене на міцність❗️ . Перші три дні у Таїланді були дуже нелегкими (м’яко кажучи). Я встигла згоріти на сонці, потрапити у аварію на байку, мене вкусила комаха і почалась алергія, а потім я ще і отримала пошкодження на спарингах 🤦🏻♂️ . Слава Богу, все минулось і потім ситуація вирівнялась 🙏🏻 . Історія з байком трапилась взагалі неочікувано, коли на вулиці був дощ, і я не змогла зправитись з кермуванням. В мене був забитий лікоть, гематома на стегні... Добре, до речі, що я застрахувалась перед поїздкою ☝️ . Я всі свої травми після аварії ретельно заліковувала, перебинтовувала перед виходом на килим чи у октагон, адже була вірогідність потрапляння інфекції 😳 Мораль цієї історії 👉 життя іноді надсилає вам урок, з якого треба зробити висновок. Свої я зробила. З цих всіх уроків треба робити висновки і йти далі, не зупиняючись. . Рух на дорогах в Пхукеті - це ад, там ніхто не дотримується правил та знаків. Дуже часто трапляються аварії, але після свого інциденту, я була максимально обережною на дорозі. І от якби всі були обережними і без таких моментів - на дорогах було б безпечно 👏 Вас нічого не має зломити на шляху до цілі, ви маєте бути сильніші за зовнішні обставини. Всім спорт 💪 #krupeniateam
Раніше, 27-річний Вихрист підписав контракт з німецькою промоутерською компанією EC Boxing Promotion і офіційно перейшов в професіонали, пожертвувавши шансом поїхати на Олімпіаду 2020 на Токіо.