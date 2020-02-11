Українська боксерка на мотоциклі потрапила у ДТП

Крупеня потрапила у неприємності під час зборів в Таїланді

Джерело - Чемпіон.

Українська боксерка Іванна Крупеня, яка була призером чемпіонатів Європи з боксу, потрапила в ДТП на мотоциклі під час тренувального табору у Таїланді.

Про це вона написала в Instagram.

"Таїланд перевіряв мене на міцність. Перші три дні там були дуже нелегкими (м'яко кажучи). Я встигла згоріти на сонці, потрапити в аварію на мотоциклі, мене вкусила комаха і почалася алергія, а потім я ще й отримала пошкодження на спарингах. Історія з байком трапилася взагалі несподівано, коли на вулиці був дощ, і я не змогла впоратися з керуванням. У мене був забій ліктя, гематома на стегні. Добре, до речі, що я застрахувалася перед поїздкою. Я всі свої травми після аварії ретельно заліковувала, перебинтовувала перед виходом на килим або в октагон, адже була ймовірність попадання інфекції", - написала Крупеня.

Раніше, 27-річний Вихрист підписав контракт з німецькою промоутерською компанією EC Boxing Promotion і офіційно перейшов в професіонали, пожертвувавши шансом поїхати на Олімпіаду 2020 на Токіо.