Ломаченко: Без боксу я не можу жити

Чемпіон WBA Super, WBC, WBO в легкій вазі Василь Ломаченко отримує задоволення від того, що роблю в рингу.

Про це розповів сам боксер.

Важливо: За бій з Лопесом Ломаченко отримає рекордний гонорар

"Наразі бокс - це моя робота, оскільки я за допомогою цього заробляю на життя. Сьогодні це те, без чого я не можу жити. У мене практично не було вибору, оскільки мій батько - тренер. Він привів мене в цей вид спорту. Але коли я почав займатися боксом, він усіма силами відштовхував мене від нього. Тато направляв мене в інші види спорту для того, щоб у мене з'явився інтерес до боксу.

Мій батько - прекрасний психолог. Якось я прийшов і сказав: "Все, вистачить. Я хочу займатися тільки боксом". До перших Олімпійських ігор цей спорт був сенсом мого життя. Тоді у мене була мета стати олімпійським чемпіоном. Я постійно жив з цим. Потім вже бокс переріс в роботу. Я отримую задоволення від того, що роблю в рингу ", - сказав Ломаченко.