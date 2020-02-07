 Далакян і Перес пройшли процедуру зважування перед боєм. Українець виявився важчим за суперника. ВІДЕО | Бокс | Champion.com.ua
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Далакян і Перес пройшли процедуру зважування перед боєм. Українець виявився важчим за суперника

Сьогодні 20:01 296 0
Далакян і Перес пройшли процедуру зважування перед боєм. Українець виявився важчим за суперника

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу у флайвейті (до 50,8 кг) за версією WBA українець Артем Далакян виявився важчим за Юсбера Переса з Венесуали під час процедури зважування напередодні чемпіонського бою.

Вага українця - 50,6 кг, у його суперника - 50,2 кг. 

Також перед зважуванням відбулася прес-конференція боксерів і організаторів бою, на якій зокрема Далакян заявив, що не збирається віддавати чемпіонський пояс. У свою чергу, промоутер українця Юрій Рубан зазначив, що в разі перемоги над венесуельцем Далакян стане суперчемпіоном WBA у ваговій категорії до 50,8 кг.

Нагадаємо, бій за званання чемпіону світу за версією WBA у флайвейті між Артемом Далакяном і Юсбером Пересом відбудеться завтра, 8 лютого, у Києві. Орієнтовний початок о 21:00. Також у рамках боксерського вечора, який організувала компанія Union Boxing Promotion відбудеться турнір у незвичному форматі - "Чемпіон - лише один", а також титульні бої. Початок вечера боксу о 17:00.

Пряма трансляція на Чемпіоні.

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