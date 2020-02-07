 Далакян назвав план на бій із Пересом | Бокс | Champion.com.ua
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Далакян назвав план на бій із Пересом

Сьогодні 13:41 325 0
Артем Далакян прокоментував бій проти Усбера Переса
Далакян назвав план на бій із Пересом
#Перес, #Далакян

Джерело - Чемпіон.

Український чемпіон світу WBA в найлегшій вазі Артем Далакян (18-0, 13 КО) намагатиметься використати першу ж нагоду у бої проти Усбера Переса (17–2, 12 КО).

Про це розповів сам український боксер.

"Не хочу забігати наперед і говорити, в якому раунді нокаутую Переса. Це не принципово! Якщо буде можливість для удару, звісно я зроблю його й не буду тягнути.

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Ми пройшли відмінний тренувальний табір, так що буде відмінне шоу", - відзначив Далакян.

Нагадаємо, Далакян може стане суперчемпіоном.

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