Визначилась дата бою Усик – Чісора

Команда українського боксера Олександра Усика погодила бій із британським суперважковаговиком Дереком Чісорою.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Радий повідомити, що Усик і Чісора домовилися про проведення бою у квітні. Поєдинок відбудеться на пару тижнів пізніше, ніж ми планували з самого початку. У нас є три потенційно великих поєдинки у суперважкій вазі, які відбудуться у Великобританії", - розповів Гірн.