Визначилась дата бою Усик – Чісора

Джерело - klitschko-brothers.com.
Команда українського боксера Олександра Усика погодила бій із британським суперважковаговиком Дереком Чісорою.
Про це розповів промоутер Едді Гірн.
"Радий повідомити, що Усик і Чісора домовилися про проведення бою у квітні. Поєдинок відбудеться на пару тижнів пізніше, ніж ми планували з самого початку. У нас є три потенційно великих поєдинки у суперважкій вазі, які відбудуться у Великобританії", - розповів Гірн.
Нагадаємо, Джошуа може відмовитися від бою проти Усика.
Раніше, Усик прийняв важливе рішення перед боєм із Джошуа.