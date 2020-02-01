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Джошуа може відмовитися від бою проти Усика

Сьогодні 15:29 267 0
Джошуа може відмовитися від бою проти Усика
#Усик, #Гірн

Джерело - Чемпіон.

Поєдинок британця Ентоні Джошуа з Олександром Усиком може не відбутися цього року. Перешкодити йому може бій з переможцем реваншу Деонтей Вайлдер - Тайсон Ф'юрі.

Про це сказав промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO і IBF Едді Гірн.

"Зараз хронологія події зрозуміла. Звичайно, WBO хоче знати, як йдуть справи з їх обов'язковим претендентом Олександром Усиком.

Все буде відбуватися таким чином: Джошуа спочатку проведе бій з Пулєвим, після чого він або один з переможців, яким, ми впевнені, виявиться ЕйДжей, - повинен буде захистити титул проти Усика.

Єдиний варіант, при якому Джошуа не вийде битися проти Усика, якщо нам вдасться домовитися про бій з переможцем реваншу Вайлдер - Ф'юрі. Хоч на кону цієї сутички і не буде стояти статус абсолютного чемпіона, оскільки WBO без сумнівів захочуть захистити Усика, - сказав Гірн.

Нагадаємо, Гірн назвав дату бою Усик – Чісора.

Раніше, Усик прийняв важливе рішення перед боєм із Джошуа.

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