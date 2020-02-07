Джерело - ua.tribuna.com.
Промоутер Top Rank Боб Арум готовий організувати поєдинок між чемпіоном WBA в напівважкій вазі Дмитром Біволом і володарем титулів WBC і IBF Артуром Бетербієвим(15-0-0, 15 KO).
Про це розповів сам промоутер.
"Ми знаємо про бажання Артура битися з Біволом. Він отримає те, чого хоче.
Ми можемо організувати подібний поєдинок у 2020 році", - сказав Арум.
У наступному поєдинку Бетербієв проведе захист поясів від китайця Фаньлунь Мена (16-0-0, 10 KO).
Нагадаємо, Бетербієв може відмовитися від обов'язкового захисту у Китаї.
Також, Ломаченко є основним претендентом на потрапляння у Міжнародний зал боксерської слави.