 Ломаченко є основним претендентом на потрапляння у Міжнародний зал боксерської слави | Бокс | Champion.com.ua
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Ломаченко є основним претендентом на потрапляння у Міжнародний зал боксерської слави

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Василь Ломаченко може потрапити у Міжнародний зал боксерської слави
Ломаченко є основним претендентом на потрапляння у Міжнародний зал боксерської слави
#Ломаченко

Джерело - xsport.ua.

Експерт Лайл Фітсіммонс назвав 31-річного Василя Ломаченка головним претендентом на потрапляння до Міжнародної зали боксерської слави серед усіх діючих боксерів.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Рейтинг чинних боксерів, у яких найбільше шансів потрапити у Міжнародний боксерський зал слави:

1. Василь Ломаченко - якщо припустити, що він буде боксувати до 35 років, то варто очікувати його введення в 2028 або 2029 році.

2. Еррол Спенс - йому потрібно ще кілька років для того, щоб підтвердити свій статус і він може отримати свою можливість разом з Ломаченко в 2029-му році.

3. Майки Гарсія - 2025-й або 2026-й рік.

4. Сауль Альварес - 2029-й рік.

5. Ентоні Джошуа - 2030-й рік.

Раніше, Лопес пообіцяв знищити Ломаченка.

Нагадаємо, поєдинок Василя Ломаченка проти британця Люка Кемпбела визнано найкращим у 2019 році за версією Top Rank.

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