 Бетербієв може відмовитися від обов'язкового захисту у Китаї | Бокс | Champion.com.ua
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Бетербієв може відмовитися від обов'язкового захисту у Китаї

Сьогодні 14:31 218 0
Титул швидше за все буде оголошено вакантним
Бетербієв може відмовитися від обов'язкового захисту у Китаї
#Бетербієв, #Китай

Джерело - allboxing.ru.

Чемпіон IBF і WBC в напівважкій вазі Артур Бетербієв може відмовитися від обов'язкового захисту проти китайця Мена Фаньлуна.

Артур не бажає проводити бій на території Китаю через політику китайської влади щодо мусульман-уйгурів, релігійні і цивільні права яких регулярно порушуються.

Нагадаємо, що торги на право проведення бою Бетербіва проти Мена Фаньлуня виграла китайська компанія Longjoy Sports, яка запропонувала призовий фонд в розмірі 1,9 мільйона доларів - майже в 1,5 рази більше, ніж пропонував промоутер Бетербієва Top Rank (1,315 млн).

У разі відмови Бетербієва від захисту, титул швидше за все буде оголошено вакантним і бій за нього проведуть Мен Фаньлун і британець Джошуа Буатсі або німець Домінік Бозель.

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