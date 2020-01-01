Бетербієв може відмовитися від обов'язкового захисту у Китаї

Титул швидше за все буде оголошено вакантним

Чемпіон IBF і WBC в напівважкій вазі Артур Бетербієв може відмовитися від обов'язкового захисту проти китайця Мена Фаньлуна.

Артур не бажає проводити бій на території Китаю через політику китайської влади щодо мусульман-уйгурів, релігійні і цивільні права яких регулярно порушуються.

Нагадаємо, що торги на право проведення бою Бетербіва проти Мена Фаньлуня виграла китайська компанія Longjoy Sports, яка запропонувала призовий фонд в розмірі 1,9 мільйона доларів - майже в 1,5 рази більше, ніж пропонував промоутер Бетербієва Top Rank (1,315 млн).

У разі відмови Бетербієва від захисту, титул швидше за все буде оголошено вакантним і бій за нього проведуть Мен Фаньлун і британець Джошуа Буатсі або німець Домінік Бозель.

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