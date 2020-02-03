Тренер Гвоздика зробив радикальний прогноз на бій Вайлдер – Ф’юрі

Тедді Атлас прокоментував бій Вайлдер - Ф’юрі

Американський боксер Деонтей Вайлдером (42-0-1, 41 КО) є фаворитом у бою проти британця Тайсона Ф'юрі (29-0-1, 20 КО).

Про це розповів тренер українського боксера Олександра Гвоздика – Тедді Атлас.

"Якщо брати один удар, тільки один удар, то я вважаю, що Вайлдер - найжорсткіший панчер в історії боксу. В список найбільш грізних панчерів входять Ерні Шейверс, Макс Бер, Джо Луїс і Майк Тайсон. Вони могли завдати шкоди ударами зліва і справа . Але якщо говорити про одИН ударі, то Вайлдер найкращий.

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Я зроблю радикальний та сміливий прогноз. Скажу, що Вайлдер може нокаутувати Ф'юрі в другому або третьому раунді. Може статися що завгодно. Допускаю, що Вайлдер оформить нокаут і пізніше. Але все ж, з огляду на його чудову міць, я думаю, що фінал буде швидким. Вайлдеру не вистачає технічних навичок, але він компенсує це потужним ударом", - розповів Атлас.

Нагадаємо, Вайлдер і Ф'юрі провели першу дуель поглядів.