 Тренер Гвоздика зробив радикальний прогноз на бій Вайлдер – Ф’юрі | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Україна поступилася Іспанії та завершила боротьбу за путівку на чемпіонат світу
Сьогодні 08:14 2599
Пономар першим з українців виграв престижний турнір у Франції
Сьогодні 13:17 474
Рейтинг ATP: Джокович повернувся на вершину
Сьогодні 10:50 5744
Рейтинг WTA: Світоліна піднялась на четверту позицію
Сьогодні 10:20 29151
Серп і молот українського футзалу: Гравець національної збірної виступає за російський клуб
Сьогодні 09:30 2899
Канзас-Сіті виграв Super Bowl-2020
Сьогодні 08:30 539
Чому в Донецьк приїжджали Льюїс, Холіфілд і Баффер
Сьогодні 07:34 2891
Джокович у фантастичному фіналі переграв Тіма і ввосьме в кар'єрі виграв Australian Open
Вчора 14:56 1270
Андронов: Канзас, хоча й невеликий, але фаворит Super Bowl-2020
Вчора 14:13 568
Голкіпер Аризони здійснив феноменальний сейв ударом Скорпіона
Вчора 12:02 1765
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:10 Гандбол Гравець збірної України перейшов у московський Спартак 367
15:55 Бокс Тренер Гвоздика зробив радикальний прогноз на бій Вайлдер – Ф’юрі 789
15:44 Блог Неймовірна гармата Олександра Алієва у ворота Порту! Пам'ятаєте? 776
15:44 Футбол Рафаїлов хвора, стара людина – Поворознюк 149
15:29 Футбол Про невихід Руха в УПЛ навіть не думаємо – Бакалов 386
15:15 Футбол Президент Інгульця пообіцяв гравцям 10 млн за вихід в УПЛ 458
14:57 Футбол Зінченко вчинив наївно і нерозумно – експерт 402
14:49 Футбол Лідер Олександрії вибув на невизначений час 305
14:32 Футбол Без гравців Динамо: Збірна України U-17 оголосила склад на збори в Іспанії 624
14:25 Блог Super Bowl 2020: огляд матчу 239
14:13 Бокс Шелестюк хоче битися з іменитими суперниками 304
13:46 Футбол Ювентус готує трансфер Ван Дейка 735
13:30 Футбол Чорноморець підібрав Сікорського, якого вигнали з Агробізнесу 1303
13:17 Теніс Пономар першим з українців виграв престижний турнір у Франції 474
12:59 Футбол Удінезе - Інтер 0:2. Огляд матчу 272
12:46 Футбол Екс-гравець Динамо відмовився переходити у Спартак 1701
12:30 Футбол Ісмаїлі: Намагатимемось перемогти Бенфіку 549
12:16 Футбол Гвардіола назвав ключовий момент у грі із Тоттенгемом 1303
11:55 Футбол Лаціо - СПАЛ 5:1. Огляд матчу 284
11:45 Баскетбол Х'юстон розібрався із Новим Орлеаном, перемоги Мілуокі та Торонто. Результати матчів НБА 232
11:31 Футбол Гравець Черкащини перейшов в іспанський клуб 492
11:24 Блог Грандіозний виступ Шакіри і Дженніфер Лопес на Супербоул-2020 576
11:13 Хокей Піттсбург обіграв Вашингтон, перемоги Колумбуса та Кароліни. Результати матчів НХЛ 201
10:50 Теніс Рейтинг ATP: Джокович повернувся на вершину 5744
10:32 Футбол Ракитич хотів покинути Барселону при Вальверде 364

Тренер Гвоздика зробив радикальний прогноз на бій Вайлдер – Ф’юрі

Сьогодні 15:55 789 0
Тедді Атлас прокоментував бій Вайлдер - Ф’юрі
Тренер Гвоздика зробив радикальний прогноз на бій Вайлдер – Ф’юрі
#Вайлдер, #Атлас, #Ф’юрі

Джерело - isport.ua.

Американський боксер Деонтей Вайлдером (42-0-1, 41 КО) є фаворитом у бою проти британця Тайсона Ф'юрі (29-0-1, 20 КО).

Про це розповів тренер українського боксера Олександра Гвоздика – Тедді Атлас.

"Якщо брати один удар, тільки один удар, то я вважаю, що Вайлдер - найжорсткіший панчер в історії боксу. В список найбільш грізних панчерів входять Ерні Шейверс, Макс Бер, Джо Луїс і Майк Тайсон. Вони могли завдати шкоди ударами зліва і справа . Але якщо говорити про одИН ударі, то Вайлдер найкращий.

Актуально: Ф'юрі: Бій з Вайлдером - найважливіший серед супертяжів з 2002 року

Я зроблю радикальний та сміливий прогноз. Скажу, що Вайлдер може нокаутувати Ф'юрі в другому або третьому раунді. Може статися що завгодно. Допускаю, що Вайлдер оформить нокаут і пізніше. Але все ж, з огляду на його чудову міць, я думаю, що фінал буде швидким. Вайлдеру не вистачає технічних навичок, але він компенсує це потужним  ударом", - розповів Атлас.

Нагадаємо, Вайлдер і Ф'юрі провели першу дуель поглядів. 

Коментарі ()