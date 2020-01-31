Бій між Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Вайлдером є найважливішим за останні двадцять років.

Про це розповів британський боксер Тайсон Ф'юрі.

"Я вважаю наш бій найважливішим в дивізіоні з 2002 року. Тому що в ринг вийдуть два боксера на піку форми, а це досить рідкісне явище.

Зазвичай все ж один боксер вже проходить свій пік. Як Майк Тайсон в бою з Льюїсом, який, можливо, в той момент був у найкращій формі за всю кар'єру.

А зараз Вайлдеру 34 роки, мені - 31 рік. Ми на піку, ми перемагаємо. Це фантастичний час для нашого бою. Я - британець, він - американець. Що може бути краще? Відмінний час, щоб з'ясувати стосунки", - впевнений Ф'юрі.