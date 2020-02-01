 Тренер Гвоздика може тренувати Руїса | Бокс | Champion.com.ua
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Тренер Гвоздика може тренувати Руїса

Сьогодні 21:15 140 0
Енді Руїс шукає нового тренера
Тренер Гвоздика може тренувати Руїса
#Атлас, #Руїс, #Гвоздик

Джерело - sport.ua.

Відомий фахівець Тедді Атлас, який працює з українцем Олександром Гвоздиком, може стати тренером екс-чемпіона світу Енді Руїса.

Про це розповів сам тренер.

"Потрібно зустрітися з Руїсом. Ми поспілкуємося і зрозуміємо, чи підходимо ми один одному. Поки що я не відповів згодою, потрібно ще багато чого обговорити.

Крім того, моїм головним підопічним залишається Гвоздик", - сказав Атлас.

Нагадаємо, Руїс хоче провести бій із Вайтом.

Раніше повідомлялося, що Руїс хоче переманити тренера Гвоздика.

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