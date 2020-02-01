Тренер Гвоздика може тренувати Руїса

Джерело - sport.ua.
Відомий фахівець Тедді Атлас, який працює з українцем Олександром Гвоздиком, може стати тренером екс-чемпіона світу Енді Руїса.
Про це розповів сам тренер.
"Потрібно зустрітися з Руїсом. Ми поспілкуємося і зрозуміємо, чи підходимо ми один одному. Поки що я не відповів згодою, потрібно ще багато чого обговорити.
Крім того, моїм головним підопічним залишається Гвоздик", - сказав Атлас.
Нагадаємо, Руїс хоче провести бій із Вайтом.
Раніше повідомлялося, що Руїс хоче переманити тренера Гвоздика.