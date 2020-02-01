Тренер Гвоздика може тренувати Руїса

Відомий фахівець Тедді Атлас, який працює з українцем Олександром Гвоздиком, може стати тренером екс-чемпіона світу Енді Руїса.

Про це розповів сам тренер.

"Потрібно зустрітися з Руїсом. Ми поспілкуємося і зрозуміємо, чи підходимо ми один одному. Поки що я не відповів згодою, потрібно ще багато чого обговорити.

Крім того, моїм головним підопічним залишається Гвоздик", - сказав Атлас.