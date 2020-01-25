Енді Руїс хоче працювати із https://champion.com.ua/boxing/2019/12/27/834155/trener-ruyisa-vkazav-prichinu-porazki-vid-dzhoshua

Екс-чемпіон світу Енді Руїс хоче працювати з тренером українського боксера Олександра Гвоздика.

Про це повідомляє Vringe.com.

Руїс наступного тижня зустрінеться з Тедді Атласом і обговорить потенційне співробітництво.

Нещодавно мексиканський боксер припинив співпрацю з Менні Роблесом, під керівництвом якого в червні минулого року відправив у нокаут Ентоні Джошуа став чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF.

Тедді Атлас в грудні 2018 року допоміг українцю Олександру Гвоздику завоювати пояс WBC в напівважкій вазі. Восени минулого року Гвоздик достроково програв Артуру Бетербієву і втратив титул.

Нагадаємо, тренер Руїса вказав причину поразки від Джошуа.