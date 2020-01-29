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Руїс хоче провести бій із Вайтом

Вчора 22:31 187 0
Енді Руїс може битися із Ділліаном Вайтом
Руїс хоче провести бій із Вайтом
#Руїс, #Вайт

Джерело - ua.tribuna.com.

Команда екс-чемпіона світу в суперважкій вазі Енді Руїса зацікавлена в його поєдинку з британцем Ділліаном Вайтом.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Так, команда Руїса дуже зацікавлена ​​в поєдинку з Вайтом.

Це ризиковані часи для Руїса. Якщо він буде битися з Ділліаном Вайтом і програє, куди він піде?

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Він, ймовірно, хотів би отримати трохи імпульсу, але з іншого боку, він хоче проявити себе. Якщо він хоче битися з Ділліаном Вайтом, то ось воно, пропозиція.

Я думаю, що Повєктін буде першим у черзі на бій з Вайтом, а Руїс може бути відразу після нього. Ми хочемо, щоб він отримав цей шанс", - розповів Гірн.

Нагадаємо, Руїс хоче переманити тренера Гвоздика.

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