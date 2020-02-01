Хргович: Усик малий для суперважкої ваги

Джерело - xsport.ua.
Український боксер Олександр Усик є хорошим боксером, однак занадто малим для суперважкої ваги.
Про це розповів хорватський боксер Філіп Хргович.
"Якщо говорити про мене, то я хотів би виграти всі бої в 2020 році і отримати статус претендента. Ну а в суперважкій вазі в цілому, сподіваюся, в кінці року ми побачимо бій між Джошуа і Вайлдером або Джошуа і Ф'юрі - якісь такі великі бої.
Бої Усика проти цих хлопців не будуть найгучнішими з можливих подій, хоча все одно будуть вважатися великими поєдинками. Усик - хороший боксер, без питань. Але, я вже говорив, він малий для цього дивізіону", - відзначив Хргович.
Нагадаємо, Гірн назвав дату бою Усик – Чісора.
Раніше, Усик прийняв важливе рішення перед боєм із Джошуа.