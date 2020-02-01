Хргович: Усик малий для суперважкої ваги

Український боксер Олександр Усик є хорошим боксером, однак занадто малим для суперважкої ваги.

Про це розповів хорватський боксер Філіп Хргович.

"Якщо говорити про мене, то я хотів би виграти всі бої в 2020 році і отримати статус претендента. Ну а в суперважкій вазі в цілому, сподіваюся, в кінці року ми побачимо бій між Джошуа і Вайлдером або Джошуа і Ф'юрі - якісь такі великі бої.

Бої Усика проти цих хлопців не будуть найгучнішими з можливих подій, хоча все одно будуть вважатися великими поєдинками. Усик - хороший боксер, без питань. Але, я вже говорив, він малий для цього дивізіону", - відзначив Хргович.