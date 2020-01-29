 Бій Вайт - Повєткін може відбутися у США | Бокс | Champion.com.ua
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Бій Вайт - Повєткін може відбутися у США

Сьогодні 14:09 156 0
Гірн розповів про подальші плани підопічного
Бій Вайт - Повєткін може відбутися у США
#Повєткін, #Вайт

Джерело - sports.ru.

Ймовірність проведення наступного бою британця Ділліана Вайта у США приблизно 50 на 50.

Про це промоутер британця Едді Гірн заявив в інтерв'ю iFL TV.

"Не виключено, що наступний бій Вайт проведе в США. Я б сказав, що ймовірність цього приблизно 50 на 50. Вважаю, що це був би чудовий хід для нього. Він і сам хоче пошуміти там.

Раніше ми планували зробити бій Вайт - Повєткін у Великій Британії. А потім задумалися над тим, щоб зробити Вайту бій проти Руїса в США. А потім подумали над тим, щоб зробити бій Вайт - Повєткін у Нью-Йорку", - сказав Гірн. 

Нагадаємо, Гірн назвав дату бою Усик – Чісора.

Раніше, Усик прийняв важливе рішення перед боєм із Джошуа.

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