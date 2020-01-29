Бій Вайт - Повєткін може відбутися у США

Ймовірність проведення наступного бою британця Ділліана Вайта у США приблизно 50 на 50.

Про це промоутер британця Едді Гірн заявив в інтерв'ю iFL TV.

"Не виключено, що наступний бій Вайт проведе в США. Я б сказав, що ймовірність цього приблизно 50 на 50. Вважаю, що це був би чудовий хід для нього. Він і сам хоче пошуміти там.

Раніше ми планували зробити бій Вайт - Повєткін у Великій Британії. А потім задумалися над тим, щоб зробити Вайту бій проти Руїса в США. А потім подумали над тим, щоб зробити бій Вайт - Повєткін у Нью-Йорку", - сказав Гірн.