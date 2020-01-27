Хргович: Готовий вийти у ринг з Усиком хоч завтра

Хорват бажає провести поєдинок з українцем

Перспективний хорватський боксер Філіп Хргович (10-0, 8 КО) бажає провести бій з українцем Олександром Усиком (17-0, 13 КО).

Про це Хргович заявив в ході зустрічі з журналістами під час свого візиту до Києва.

"Хотів би зустрітися з Усиком, але все залежить від моїх промоутерів. Якщо говорити тільки про мене, то я готовий вийти в ринг з ним хоч завтра. Усик - великий боксер, абсолютний чемпіон світу в крузервейте, але суперважку вагу - не його категорія. Тут все - на 20-30 кілограм важче його. Усик і Джошуа? Усик створив би певні проблеми Джошуа, але в підсумку міць Джошуа все ж зробила б свою справу. Якби Джошуа піймав би його, Усик впав би" - сказав Хргович.

В останньому бою Хргович в третьому раунді нокаутував американця Еріка Моліну (27-6, 19 KO) в андеркарді реваншу між Ентоні Джошуа і Енді Руїсом.

Раніше, Усик прийняв важливе рішення перед боєм із Джошуа.

Нагадаємо, Гірн назвав дату бою Усик – Чісора.