Український боксер Олександр Усик 28 березня у Лондоні проведе бій з британцем Дереком Чісорою.

Про це розповів промоутер Едді Гірн

"Прямо зараз у нас вже є бій Усик - Чісора. Сподіваємося, він відбудеться на арені O2 в Лондоні. Потім Ділліан Вайт поб'ється 18 або 25 квітня. У період з травня по червень свій бій проведе і Ентоні Джошуа. У нас є дати 23 і 30 травня, а також 6 червня.

Я говорив Усику, що ситуація така, що він спочатку отримає Чісору, а потім Джошуа. Ентоні цьому радий. Олександр теж задоволений таким розкладом. Нам потрібно було визначитися з датою поєдинку проти Чісори. Для нас 28 березня здається ідеальним варіантом", - розповів Гірн.