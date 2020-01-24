Постол: З нетерпінням чекаю нову дату бою

Український боксер Віктор Постол буде шкодує, що не відбудеться бій з Хосе Раміресом 2 лютого у Китаї.

Про це українець заявив в Instagram.

"Мій бій проти Хосе Карлоса Раміреса за титули чемпіона світу WBC і WBO перенесений через спалах вірусу в Китаї. Я провів відмінний тренувальний табір і перебуваю в прекрасній формі. Дуже шкода, що 2 лютого цей бій не відбудеться.

Я хочу подякувати своїй команді за мою підготовку. Чекаю з нетерпінням нову дату і місце бою. Дякую всім за підтримку!", - написав Постол.