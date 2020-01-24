Постол: З нетерпінням чекаю нову дату бою

Джерело - Чемпіон.
Український боксер Віктор Постол буде шкодує, що не відбудеться бій з Хосе Раміресом 2 лютого у Китаї.
Про це українець заявив в Instagram.
"Мій бій проти Хосе Карлоса Раміреса за титули чемпіона світу WBC і WBO перенесений через спалах вірусу в Китаї. Я провів відмінний тренувальний табір і перебуваю в прекрасній формі. Дуже шкода, що 2 лютого цей бій не відбудеться.
Я хочу подякувати своїй команді за мою підготовку. Чекаю з нетерпінням нову дату і місце бою. Дякую всім за підтримку!", - написав Постол.
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Мой бой против Хосе Карлоса Рамиреса за титулы чемпиона мира WBC и WBO перенесён из-за вспышки вируса в Китае. Я провёл отличный тренировочный лагерь и нахожусь в прекрасной форме. Очень жаль, что 2 февраля этот бой не состоится. Я хочу поблагодарить свою команду за мою подготовку. Жду с нетерпением новую дату и место боя. Благодарю всех за поддержку! Eng: my fight against Jose Carlos Ramirez for WBC and WBO titles has been postponed due to virus appeared in China recently. I had great camp and I came to fight in good shape. I feel sorry this fight is not going to happen on Feb 2nd. I would like to say many thanks to my team for all the work they have done in the camp. I’m looking forward to new fight date and venue. Thank you my fans for your support! @freddieroach @julian_chua @sportsciencelab @polishchuk2039 @vadimkteam @thekovalchuk @aleggator
Раніше відбулося зважування боксерів. Обидва бійці вписалися в ліміт ваги. Українець показав вагу в 66,3 кг, американець - в 69,4 кг.