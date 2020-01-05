Рамірес - Постол: суперники пройшли зважування перед титульним поєдинком

Джерело - Чемпіон.

Володар титулів WBC і WBO в першій напівсередній вазі Хосе Карлос Рамірес і українець Віктор Постол провели процедуру зважування за 30 днів до бою.

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Згідно з регламентом Всесвітньої боксерської ради (WBC), боксери не повинні перевищувати ліміт вагової категорії більше, ніж на 10% - не більше 69,9 кг.

Постол показав вагу 66,3 кг. Рамірес же виявився значно важче - 69,4 кг.

Нагадаємо, поєдинок відбудеться 1 лютого в Хайкоу, Китай.