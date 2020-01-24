Бій Постола і Раміреса відбудеться у США

Нова дата бою поки невідома

Джерело - Sport Arena.

Український боксер Віктор Постол (31-2, 12 КО) зустрінеться в бою з американцем Хосе Карлосом Рамірес в США.

Про це американський боксер написав в Instagram.

"На жаль, заради нашої безпеки Top Rank і ESPN перенесли бій з Китаю. Поєдинок відбудеться, але в США", - написав Рамірес.

Раніше бій перенесли з Китаю через спалах коронавіруса.

Спочатку поєдинок повинен був пройти на китайському острові Хайнань 2 лютого. Поки невідома нова дата проведення бою.

Раніше відбулося зважування боксерів. Обидва бійці вписалися в ліміт ваги. Українець показав вагу в 66,3 кг, американець - в 69,4 кг.

В останньому поєдинку український боксер одноголосним рішенням суддів здобув перемогу над Мохамедом Мімун (21-2, 12 КО).